L’ex presidente del Real Madrid: «Caso Negreira? Ci farà male ed è un peccato»

José Ramón Calderón Ramos, ex presidente del Real Madrid, ha parlato a ElNacional.cat del recente caso Negreira.

CASO NEGREIRA – «Trarre conclusioni da un caso così complesso è prematuro. Bisogna essere prudenti, non dare giudizi paralleli . ne ho subiti diversi. Non conosciamo la realtà. Devi aspettare, la questione è nelle mani dei tribunali, conosceranno i testimoni degli interessati, gli atti… È vero che è una cosa strana, ma devi aspettare, sii prudente».

DANNEGGIATI DAGLI ARBITRI – «È vero che ai miei tempi a volte ho sentito che potevamo essere danneggiati, ma non ho mai pensato che potessero essere errori dolosi. Il Real Madrid ha vinto 2 scudetti, quello con l’ unghia bruciante e un altro con 20 punti di vantaggio sul Barça… Non so se ci sia stata una decisione, ma non ho mai pensato a niente di strano. Ho sempre creduto nell’onestà degli arbitri. Ci saranno pecore nere, come in qualsiasi altro campo. In questo caso, la cosa prudente da fare è aspettare».

CAUSA REAL MADRID – «È un movimento naturale nel momento in cui puoi essere parte lesa. Comparire di persona non è accusare, solo sapere, per poter poi rivendicare responsabilità. È un passaggio logico. I dirigenti del Real Madrid difendono il patrimonio altrui e devono farlo».

ROVINARE RAPPORTI CON BARCELLONA – «Speriamo che non accada. Sarebbe molto dannoso per entrambi i club. Il caso Negreira fa male a tutti, a cominciare dal Barcellona, ​​ovviamente, ma fa male anche al calcio spagnolo in generale. Ci sono già reazioni di altri arbitri che dicono cose sul Real Madrid… Questo è molto utile per altri campionati con cui gareggiamo. Ci farà male ed è un peccato».