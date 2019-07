L’ex Torino Barreto ritorna a giocare: convocato dal Gozzano

L’ex Torino Victor Barreto torna a giocare dopo quattro anni di inattività: l’ex granata è stato convocato dal Gozzano

A volte ritornano. Victor Barreto, ex attaccante del Torino e del Bari, torna a giocare. Barreto viene da quattro anni di inattività e, notizia dell’ultima ora, sarà convocato dal Gozzano.

Il brasiliano quindi ripartirà dalla Serie C, dopo l’ultima apparizione in maglia granata non proprio esaltante. La ultima esperienza di Barreto risale al 2015, in Serie D, con la maglia del Venezia. A riportare la notizia è Torino Granata.