Liga, Bartra accusa Vinicius: «Mi ha dato del figlio di put***a per tre volte»

Il difensore del Betis Bartra ha accusato l’attaccante del Real, Vinicius di aver insultato sua madre nel corso del match

Nella sfida di Liga tra Betis Siviglia e Real Madrid succede di tutto, non solo per quanto riguarda il risultato in campo. L’attaccante dei blancos, Vinicius, esaltato in settimana per il grande impatto avuto negli ultimi incontri, ieri sera non era in palla e, colto da nervosismo, è stato autore di alcuni brutti gesti all’indirizzo di un avversario del Betis. Il calciatore degli andalusi finito nel mirino è stato Marc Bartra che nel post partita ha spiegato di come Vinicius l’abbia attaccato ingiustamente durante il match. Il centrale bianco-verde, come riporta Marca, ha infatti dichiarato che il giovane brasiliano del Real Madrid lo abbia insultato diverse volte facendo riferimento alla madre. Ecco le sue parole: «Vinicius passava più tempo a terra che in piedi. Gli ho detto di smetterla di simulare. Dal canto suo mi ha insultato e per tre volte ha insultato mia madre dicendomi figlio di puttana». E poi Bartra ha concluso: «Ha ancora molto da imparare, non penso che siano comportamenti da giocatore del Real Madrid».