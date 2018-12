Come vedere la Ligue 1 2018/2019 in diretta tv ed in streaming: tutte le gare del campionato francese saranno trasmesse in esclusiva da DAZN

Il campionato di Ligue 1 2018/2019 è iniziato il 10 agosto e tutte le squadre sono a caccia del Paris Saint Germain che in questi ultimi anni ha dominato la scena. Nelle ultime sei stagioni, difatti, il club parigino ha portato a casa numerosi titoli spazzando via quasi completamente la concorrenza: 5 campionati, 4 coppe di Francia e 5 Coupe de la Ligue.

Il campionato d’oltralpe di quest’anno sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN, disponibile pc, tablet, smartphone, console da gioco (Xbox e Play Station) e smart tv attraverso l’apposita app. Ecco il link tramite il quale sarà possibile abbonarsi in prova assolutamente gratuita: ABBONATI UN MESE GRATIS A DAZN. A differenza delle Serie A di cui è stata acquisita l’esclusiva solo per 114 gare, la piattaforma del gruppo Perform ha acquisito i diritti per tutte le partite della Ligue 1 (380), come fatto per la Serie B, la Bundesliga, la Liga e altre competizioni internazionali non solo calcistiche. Tutte le partite potranno, dunque, essere seguite solo attraverso la nuova emittente.

La nuova piattaforma, che offre anche in on demand gli highlights delle gare, ha affidato il commento in italiano delle partite del campionato francese ad una squadra autorevole di telecronisti composta da Riccardo Mancini, Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni e Dario Marcolin. DAZN è disponibile anche per gli abbonati Mediaset Premium e Sky (tramite l’acquisto di un ticket aggiuntivo e con decoder Sky Q). Qui di seguito invece ecco una lista di siti tramite i quali sarà possibile seguire il calcio in generale: Stream HD Calcio.