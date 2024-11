Ligue 1, i risultati della 13ª giornata: passo falso del PSG, domani Marsiglia e Monaco scontro diretto

Ligue 1, i risultati della 13ª giornata: passo falso del PSG, che pareggia in casa con il Nantes: domani Marsiglia e Monaco nello scontro diretto

Passo falso del PSG in casa conto il Nantes nella 13ª giornata della Ligue 1. La squadra di Luis Enrique, con Donnarumma tra i pali, pareggia 1-1: dopo il gol di Hakimi in avvio, arriva il pareggio di Abline prima della fine del primo tempo. Domani una occasione per Marsiglia e Monaco, una contro l’altra nello scontro diretto, per accorciare sulla capolista. nelle altre partite manita del Rennes contro il St. Etienne, con la tripletta di Kalimuendo, vince anche il Brest contro lo Strasburgo.

Rennes-St. Etienne 5-0 (39′ rig., 61′, 67′ Rig. Kalimuendo, 45+6′ Blas, 53′ Gouiri)

Brest-Strasburgo 3-1 (12′ Lala rig., 45’+1′ Lage, 85′ Outtara [S], 90’+2′ Del Castillo)

PSG-Nantes 1-1 (2′ Hakimi, 38′ Abline [N])