Lille-Real Madrid 1-0, la caduta degli DEI. David batte Mbappé, ANCELOTTI perde contro un avversario che aveva numeri terribili

L’analisi sulla sconfitta del Real Madrid di Carlo Ancelotti contro l’Inter per il gol di Jonathan David. Tutti i dettagli in merito

Il risultato più sorprendente della seconda giornata di Champions League è quello prodotto in Francia, che ha visto i campioni d’Europa uscire sconfitti. La sintesi della debacle inaspettata la fornisce La Gazzetta dello Sport:

«Nelle ultime 6 partite il Lilla aveva rimediato 4 ko e una sola vittoria. Il Madrid in Europa non perdeva da 14 incontri e nelle varie competizioni da 36. Beh, in un Pierre Mauroy in estasi la squadra francese ha superato il gigante blanco, re d’Europa e di Spagna. È finita 1-0 con gol del canadese Jonathan David nella serata di Zhegrova, chiusa con Rudiger in attacco, Rodrygo in panchina, Endrick sostituito, Vinicius appannato, Bellingham smorzato e Mbappé frenato».