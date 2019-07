Linea dura Conte: Icardi e Nainggolan esclusi dalla parte tattica del ritiro

Antonio Conte prosegue con la linea ferrea della società su Icardi e Nainggolan: colloqui freddi, praticamente fuori dal gruppo a Lugano

Antonio Conte non cambia idea e prosegue sulla sua linea durissima nei confronti di Icardi e Nainggolan. I due si allenano con il resto della squadra durante i test fisici ed in generale nelle sedute atletiche. Poi al momento della parte tattica dell’allenamento, vengono esclusi e fatti lavorare a parte, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Antonio Conte nel breve colloquio che ha avuto con i due non ha lasciato spazio a discussioni. È stata quasi di servizio. Non si torna indietro, Icardi e Nainggolan sono caldamente invitati a trovarsi una nuova squadra.