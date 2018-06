L’Inter ha l’asso nella manica per Dembelè: è Joao Mario

L’Inter insiste per Dembelè del Tottenham e ha in mano un asso importante da giocare nella partita con gli Spurs: Joao Mario

L’Inter insiste per Moussa Dembelè. Il centrocampista belga del Tottenham è uno degli obiettivi indicati da Spalletti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il mediano ha un solo anno di contratto con gli Spurs e nei giorni scorsi il ds Piero Ausilio è stato a Londra e ha avviato le trattative con il club londinese (il Tottenham ha offerto Lamela ma al momento non interessa). L’Inter pensa di mettere sul piatto Joao Mario per convincere il Tottenham a privarsi del gigante belga.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’affare può chiudersi perché il centrocampista portoghese ha detto chiaramente di non voler tornare in Serie A e all’Inter e di voler proseguire la sua avventura in Premier League, un campionato più adatto alle sue caratteristiche. Bisogna trovare un accordo sul valore dei cartellino perché Joao Mario è stato pagato 45 milioni di euro dall’Inter ma pesa a bilancio per 24 milioni. L’Inter valuta Moussa Dembelè attorno ai 15 milioni e in questo caso il Tottenham dovrebbe inserire un conguaglio per i nerazzurri ma il club londinese non vuole cedere il suo gigante a quella cifra e continua a tenere alta la valutazione del giocatore belga. Inter e Tottenham continuano a trattare: Joao Mario può essere la carta decisiva per arrivare a Moussa Dembelè.