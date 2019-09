L’Inter può sorridere: Lazaro in campo da titolare con l’Austria

L’Inter può sorridere: Lazaro è tornato in campo, 70′ partendo titolare con l’Austria nel 6-0 sulla Lettonia

Lazaro è tornato, finalmente, in campo. E l’ha fatto ieri ieri nella partita vinta per 6-0 dalla sua Austria ai danni della Lettonia. Arrivato in nerazzurro nell’ultima estate dall’Hertha Berlino, l’esterno è stato costretto a fermarsi subito per un risentimento muscolare.

Una noia finalmente smaltita, come hanno confermato i 70 minuti disputati ieri a Salisburgo con la Nazionale. Schierato alto a destra in un 4-2-3-1, Lazaro non ha segnato ma si è comunque reso protagonista di una prestazione positiva.