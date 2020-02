Lione Juventus, Aulas: «Tutti i tifosi potranno venire allo stadio»

Il presidente dell’Olympique Lione Aulas apre le porte del Groupama Stadium ai tifosi della Juventus nonostante l’emergenza Coronavirus in Italia

Intervenuto ai microfoni di BFMTV, il presidente dell’Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, ha rassicurato i tifosi della Juventus intenzionati a partecipare alla trasferta in Francia.

«Coronavirus? Penso che non sia utile in un momento in cui c’è convivialità e sport creare un sentimento d’angoscia supplementare. Tutti i tifosi, del Lione e della Juve, potranno venire allo stadio domani».