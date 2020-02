Lione Juventus, gaffe in Francia: «Ecco i tifosi della Juvirus»

La radio francese RTL si è resa protagonista di una gaffe di pessimo gusto commentando l’inizio di gara di Lione-Juventus, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

I conduttori dell’emittente radiofonico hanno scherzato sui bianconeri: «Ecco i tifosi della Juvirus». Immediato lo sdegno sui social di Lapo Elkann.

In un momento così delicato per l’Italia non potete dire questo. vi dovete VERGOGNARE e chiedere scusa. I tifosi della Juventus e gli italiani meritano rispetto. Siete senza dignità e onore #OrgoglioJuventino #OrgoglioItaliano 🤍🖤🇮🇹💙 #LioneJuve #OLJuvehttps://t.co/9LGamOz7bj

— Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 26, 2020