Lione Juventus, ministro salute francese: «Non sono previsti controlli»

Conferme dal ministro della salute della Francia Veran: nessun controllo per i tifosi della Juventus a Lione

Olivier Veran ha annunciato in conferenza stampa che non ci saranno controlli sanitari particolari per i tifosi della Juventus arrivati a Lione per la sfida di Champions League. Ecco le parole del ministro della salute francese.

«Non sono previsti controlli o precauzioni particolari, perché i tifosi in arrivo in Francia sono a 200 km dalle zone a rischio. Le autorità italiane ed i nostri esperti ci hanno rassicurato ed i 3mila tifosi bianconeri potranno guardare il match allo stadio».