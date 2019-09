Lippi: «Sarri non si aspettava una rosa così ampia. Su Conte…»

Marcello Lippi parla della lotta per il campionato: «Sarri non si aspettava una rosa così ampia. Conte un trascinatore»

L’allenatore campione del mondo con l’Italia nel 2006, Marcello Lippi, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al campionato italiano. Ecco le sue parole:

«Sarri non si aspettava di gestire una rosa così ampia, lui che a Napoli aveva i titolarissimi. La società è consapevole che ci voglia del tempo per un cambio di modo di gioco e di allenamenti. Conte? Lui trascina la squadra, come quando era un giocatore».