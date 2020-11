Lipsia, Angeliño: «Negelsmann e Guardiola si somigliano al 95%»

Angeliño ha paragonato Nagelsmann a Guardiola

Angeliño, terzino sinistro del Lipsia ma di proprietà del Manchester City, in una intervista ad AS ha paragonato il suo attuale allenatore Julian Nagelsmann a Pep Guardiola.

«Devo dire che in certe cose si assomigliano: nel modo in cui preparano le partite, allenano e nel sapere esattamente cosa vogliono. Direi che sono al 95 per cento uguali sotto questi aspetti. Julian cerca sempre la debolezza dell’avversario e vuole sempre giocare con la palla, dipende tutto da quello».