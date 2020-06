Lipsia, eletto il successore di Werner: occhi su Hwang Hee-Chan, attaccante sudcoreano del Salisburgo

Il Lipsia sembra aver già trovato il sostituto di Timo Werner, ormai sempre più lontano dal campionato tedesco e dal club che lo ha lanciato in Europa. Riflettori puntati su Hwang Hee-Chan, attaccante sudcoreano del Salisburgo.

Il giocatore piace al Lipsia e potrebbe tornare in Germania, dopo l’esperienza dello scorso anno con la maglia dell’Amburgo. Fino a questo momento ha messo a segno 14 reti in 33 partite. A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS.