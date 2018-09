La lista della Lazio per l’Europa League: fuori Lukaku e Patric

Anche la Lazio consegna la propria lista per la fase a gironi di Europa League: out Lukaku, Patric perde il ballottaggio con Basta e Luiz Felipe

Dubbi sciolti proprio in extremis, a pochissime ore dalla consegna ufficiale della lista UEFA: il mister della Lazio Simone Inzaghi alla fine sceglie i nomi che comporranno la rosa biancoceleste per la fase a gironi di Europa League risolvendo i problemi di abbondanza sulle fasce. Sono venticinque (il massimo possibile) i giocatori selezionati dall’allenatore con nessuna sorpresa vera e propria: fuori, come preventivabile, Jordan Lukaku, alle prese ormai da mesi con un infortunio di cui non si conoscono ancora con certezza né entità né tempi di recupero, ma fuori anche lo spagnolo Patric per scelta tecnica. Vincono il ballottaggio sulla corsia esterna dunque Dusan Basta e Luiz Felipe (inserito in lista A e non in lista B giovanile – quest’ultima non resa nota – perché non ancora da due anni di fila tra le fila biancocelesti). In attacco figura il giovane attaccante Alessandro Rossi.

Qui l’elenco completo:

Portieri: Strakosha, Proto, Guerrieri;

Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Badelj, Basta, Berisha, Durmisi, Leiva, Luis Alberto, Cataldi, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Rossi