Calciomercato Inter, Marotta vuole Conte che a sua volta potrebbe portare in nerazzurro giocatori di primo livello

Antonio Conte e l’Inter è un corteggiamento. Se alla fine si tramuterà in matrimonio, e quindi i 10 milioni di ingaggio richiesti non risulteranno ostacolo insormontabile, bisognerà pur preoccuparsi della rosa da mettergli a disposizione. Quale squadra trova l’ex c.t.? Quali sono i giocatori su cui punterà e invece i ruoli da rinforzare? Prendiamo come punto di partenza il caso che Conte dovrà affrontare quando si insedierà ad Appiano Gentile. Mauro Icardi. Gli ultimi exit poll danno l’ex capitano in uscita. Difficilmente l’eventuale arrivo di Conte cambierà il destino dell’argentino. Discorso inverso per Nainggolan, giocatore per il quale Conte stravede e che aveva già tentato di portare a Londra durante la permanenza al Chelsea.

In difesa sembra tutto apparecchiato per la difesa a tre. Dalla BBC (Barzagli-Bonucci-Chiellini) si passerà alla GDS (Godin-De Vrij-Skriniar). Ranocchia sarà la prima riserva. Sulle fasce difficile pensare di vedere per un’altra stagione D’Ambrosio e Dalbert titolari. Si opterà per un nuovo acquisto: occhi puntati su Darmian e, soprattutto, Haterboer che si è messo in luce in questa stagione sotto la guida di Gasperini. A centrocampo si dovrà intervenire pesantemente. Brozovic è l’unico intoccabile. Poi sarà rivoluzione: Barella, Rakitic e Modric i nomi che stuzzicano la fantasia dell’ex ct. Bisognerà vedere come si muoverà Marotta.

Icardi out, Dzeko in? Possibile. Il bosniaco farebbe una buona chioccia a Lautaro anche se non è detto che non possa arrivare anche un’altra pedina. All’Inter piace il profilo di Romelu Lukaku, che ha voglia di lasciare lo United per tentare un’esperienza in Italia. Il sogno in questo reparto si chiama Paulo Dybala. Difficile, difficilissimo strapparlo alla Juve ma Marotta farà un tentativo. Da monitorare la situazione Perisic. Se il croato andrà via la lista dei sostituti è lunga: Bergwijn e Chiesa in pole position.