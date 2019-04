Lite Cairo-Cruciani a Tiki Taka. Acceso botta e risposta tra i due!

Il presidente granata Cairo chiamato in causa, per i contestati episodi di Torino-Cagliari, perde le staffe e rivolge parole pesanti a Cruciani. Momenti di tensione, ma poi torna la calma

Nel programma Tiki Taka non sono mancati i colpi di scena, il più roboante è stato quello quando Urbano Cairo ha rivolto a Cruciani frasi pesanti, da lì è nato un vero e proprio scontro verbale.

Così Cairo ha attaccato il giornalista: «Cosa c’entra quello che hai detto sulla trattenuta di Pellegrini su Izzo. Capra, capra, capra! Non capisci niente di calcio». Non si fa attendere la risposta di Cruciani: «Non me ne frega un c…o di Cairo, non voglio replicare, non si può permettere di gettare m…a su di me per un’opinione».

Dopo qualche secondo dove la situazione sembrava andare fuori dal seminato, Pardo e gli altri ospiti sono riusciti a calmare glia animi e la cosa è rientrata. A fine trasmissione siparietto tra Cairo e Cruciani che abbassano i toni e si chiariscono.