Liverani: «Il mio Lecce è coraggioso. Roma? Mi basta un punto»

Il mister del Lecce Fabio Liverani si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport

Un inizio positivo quello del Lecce in Serie A. Se i pugliesi sono partiti così bene è anche merito del loro tecnico Fabio Liverani. Il mister si è raccontato sulle colonne della Gazzetta dello Sport: «Roma, Atalanta, Milan e Juventus sulla carta sono avversari inavvicinabili per il Lecce. Ma questo avvio ci dà coraggio, le vittorie fanno aumentare la consapevolezza nei giocatori. Rispettiamo tutti, però ce la giochiamo senza ansia, tentando di essere spensierati nel proporre il nostro gioco».

ROMA – «Contro una grande squadra, ovviamente sarebbe ben accetto. Meglio se fosse il frutto di una prestazione positiva. Provai sensazioni speciali quando affrontai la Roma da calciatore della Lazio, dove sono stato anche capitano, dimostrando per 5 anni il mio attaccamento alla maglia. Mi emozionerò di più quando rivedrò Lazio e Fiorentina, i club nei quali ho giocato».

FONSECA – «Mentalità offensiva, comando della partita, conquista della metà campo avversaria. Fonseca ha saputo trattenere Dzeko. Mi piace la sua Roma, anche se avrà bisogno di tempo. Non è pronta per la lotta per lo scudetto, un affare ristretto a Juventus, ancora superiore a tutte, Inter e Napoli».



PELLEGRINI – «Stravedo per lui, da quando giocava nella Primavera: lo ammirai nella fase finale dello scudetto Primavera contro la Lazio. È universale, può fare tutto. Sarà protagonista anche in Nazionale per tanti anni».