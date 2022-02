Ascolta la versione audio dell'articolo

Liverpool, Fabinho: «L’Inter è la squadra più forte d’Italia». Le dichiarazioni del centrocampista dei Reds

ntervistato dopo il gol vittoria contro il Burnley, Fabinho ha parlato anche della gara di Champions League contro l’Inter di mercoledì:

«Sarà una partita molto dura. L’Inter è la migliore squadra in Italia, per questo è in testa. Gioca bene, di gruppo: i loro giocatori sono assieme da diverse stagioni, dovremo dare il massimo per preparare la partita. Abbiamo due giorni prima di andare a Milano e vogliamo fare in modo che sia una grande serata».