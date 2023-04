Liverpool, Klopp amaro: «Non so come spiegare questo 4-1»

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato dopo la brutta sconfitta dei Reds contro il Manchester City: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Questa è una partita che dobbiamo utilizzare, purtroppo aggiungerei, per chiarire che certe cose non devono verificarsi. Non possiamo perdere i duelli nei momenti decisivi. Non possiamo essere così aperti. Non è possibile, ma purtroppo è accaduto. Dovrei spiegarlo, ma non saprei come. Posso giusto descriverlo».