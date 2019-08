Liverpool, Klopp da record: 300 punti nel minor numero di gare 

La vittoria di ieri pomeriggio contro il Southampton non ha solamente segnato la seconda vittoria di fila per il Liverpool, ma ha permesso a Klopp di entrare nella storia del club.

Con i 3 punti conquistati, Jurgen Klopp ha raggiunto quota 300 punti in sole 146 partite. Mai nessuno nella storia del club era riuscito ad ottenere così tanti punti in un numero di gare così ridotto. A comunicare questa statistica è il profilo ufficiale Twitter del club.

🔴 T H E B O S S 🔴

Jürgen Klopp has amassed 300 league points in fewer games than any manager in our history [146 matches] 👌

🙌 R E C O R D B R E A K E R 🙌 pic.twitter.com/5hZMtsUce4

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2019