LIverpool, Klopp: «Impossibile dominare con il Napoli»

Jurgen Klopp è tornato sulla sconfitta del suo Liverpool contro il Napoli in Champions League. Le parole del tecnico tedesco

Nella conferenza stampa pre-Chelsea, Jurgen Klopp è tornato a parlare della sconfitta del suo Liverpool contro il Napoli nella prima giornata di Champions League. Le parole del tecnico tedesco.

MATCH – «Ripensando alla prestazione, non è una di quelle gare che solitamente perdi. La gente pensava che potessimo dominare, ma non è così. Il Napoli è un avversario forte con una qualità troppo grande, non puoi pensare di fargli facilmente due, tre o quattro gol»

NAPOLI – «Hanno giocatori come Koulibaly e Manolas, oltre a centrocampisti difensivi che fanno un grande lavoro. Sicuramente potevamo fare meglio. Sono partite in cui resti in equilibrio sullo 0-0 fino alla fine, ma poi il rigore per loro ha cambiato tutto. Succede così, si perdono le partite anche per i dettagli. Lo accettiamo ed andiamo avanti, siamo in grande forma»