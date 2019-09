Liverpool, Klopp non è invincibile: «Grazie a Dio perdiamo» – VIDEO

Il tecnico del Liverpool Klopp si concede un curioso siparietto in conferenza stampa: «Noi invincibili? Grazie a Dio perdiamo» – VIDEO

Sei vittorie su sei e primo posto a punteggio pieno in Premier League. Il Liverpool continua la cavalcata verso il titolo, ma è assolutamente vietato sottovalutare l’avversario. È questo il segreto dei Reds.

Jurgen Klopp è stato chiaro in conferenza stampa: «Se pensiamo di essere invincibili? No, non lo pensiamo affatto. Grazie a Dio ogni tanto perdiamo. Così possiamo ricordare come ci si sente».