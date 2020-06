Liverpool, Klopp: «Non siamo ancora campioni, ma la festa ci sarà»

Jurgen Klopp non vede l’ora di regalare il tanto agognato titolo di Premier League ai tifosi del Liverpool: le parole del manager

Il Liverpool con la ripresa del campionato vede il tanto atteso traguardo: la vittoria della Premier League dopo 30 anni è dietro l’angolo. Ecco le dichiarazioni nel corso di BBC Radio 5 Live Sport di Jurgen Klopp a proposito dell’imminente successo dei Reds (salvo clamorosi colpi di scena).

«Fa piacere pensare certe cose, ma non siamo ancora campioni. Ci siamo vicini,ma il titolo non è ancora nostro. Ci sono 9 partite e 27 punti a disposizione, e noi anche se matematicamente ci bastano due vittorie non vorremo fermarci dopo averle ottenute. Festa per il titolo con sfilata? Ci sarà, questo è certo, fra di noi e con la gente quando ci verrà permesso di farlo».