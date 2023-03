Liverpool, Klopp: «Nunez non ha potuto allenarsi negli ultimi 2-3 giorni per un taglio al piede, ma...»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester City

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Darwin Nunez non ha potuto allenarsi negli ultimi 2-3 giorni per un taglio al piede, ma ieri è tornato ad allenarsi a pieno regime. Naby Keita è indisponibile per un infortunio muscolare rimediato in nazionale, vedremo quanto tempo sarà out. Thiago è sulla via della ripresa ma non si è ancora allenato col gruppo. Se le cose andranno bene tornerà ad allenarsi la prossima settimana. Qualcuno ha avuto problemi allo stomaco ma fortunatamente la questione si è risolta due giorni fa, quindi dovrebbe essere tutto a posto».