Jurgen Klopp ha scherzato sui tanti impegni che attendono il suo Liverpool dopo la vittoria in Champions sul Genk

La notizia del Liverpool che a dicembre sarà costretto a giocare in due continenti diversi in meno di 24 ore ha fatto il giro del mondo. Dopo la vittoria sul Genk in Champions League, Jurgen Klopp ci ha scherzato su in conferenza stampa.

«Abbiamo chiesto all’Aston Villa di venire in Qatar così possiamo giocare la partita lì»