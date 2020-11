James Milner si è scagliato contro il Var dopo la partita contro il Brighton

Dopo il pareggio del Liverpool contro il Brighton, dove il Var ha annullato due gol ai Reds e assegnato il rigore ai Seagulls, James Milner, attraverso i propri social, si è scagliato contro la tecnologia.

«È chiaro ed evidente che ci sia bisogno di parlare seriamente riguardo al Var. Certamente non sono il solo che si sta disinnamorando del calcio per come vanno le cose in questo momento…».