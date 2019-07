Liverpool-Napoli 0-3: show azzurro in amichevole a Edimburgo

Ottima prova del Napoli contro i campioni d’Europa del Liverpool. Gli azzurri di Ancelotti hanno vinto 3-0 in amichevole

Il Napoli conquista Edimburgo. Gli azzurri, scesi in campo per un’amichevole contro il Liverpool, hanno battuto i campioni d’Europa per 3-0. In gol Insigne, autore di un’ottima prova, Milik e Younes.

A sbloccare il match è stato proprio Insigne, con un destro a giro dal limite dell’area al 17′. Il raddoppio, arrivato al 28′, porta la firma di Milik, ma l’assist è sempre di “Lorenzo il Magnifico”. A chiudere la sfida è stato Younes al 51′.