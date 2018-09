Liverpool-Southampton: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Premier League 2018/2019

Liverpool-Southampton, 6ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Per il Liverpool, dopo la bella vittoria targata Firmino in Champions League contro il Paris Saint Germain, è il momento di tornare a concentrarsi sul campionato. Gli uomini di Klopp sono ancora a punteggio pieno, e in piena lotta con il Chelsea di Maurizio Sarri per la prima posizione. Di fronte questo pomeriggio sarà il Southampton. I reds faranno di tutto per ottenere i tre punti e continuare la propria corsa.

Liverpool-Southampton: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Liverpool-Southampton: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Liverpool-Southampton: probabili formazioni e pre-partita

Klopp schiera il suo Liverpool con il suo classico 4-3-3. In campo vanno tutti gli uomini migliori a disposizione. Dunque sarà tridente delle meraviglie con Salah, Manè e il recuperato Firmino. Confermato ancora una volta il giovane Gomez al centro della difesa, visto un Lovren non al meglio. Dal canto suo Mark Hughes si affida ad un compatto 4-4-2 per arginare l’impeto offensivo degli avversari. Presenti anche alcune vecchie conoscenze del calcio italiano come Lemina e Hoedt. Infine in avanti tutto verrà affidato alla coppia gol Austin–Long.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Djik, Robertson; Milner, Wjinaldum, Keità; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Cedric, Vestergaard, Hoedt, Bernard; Elyonoussi, Lemina, Hojbjerg, Redmond; Austin, Long. All. Hughes

Liverpool-Southampton: i precedenti del match

Liverpool e Southampton si sono già incontrati ben 38 volte in Premier League. I reds hanno uno score di 18 vittorie e 10 pareggi. 10 invece le vittorie dei saints, che però non trovano i tre punti dal lontano 2016, quando vinsero per 3-2 in casa. L’ultimo precedente risale a febbraio, quando gli uomini di Klopp si imposero per 0-2 a domicilio.

Liverpool-Southampton: l’arbitro del match

Sarà Paul Tierney il direttore di gara per questo Liverpool–Southampton. Tierney ha accumulato una discreta esperienza, essendo arbitro della massima divisione inglese dal 2014. Ad aiutarlo nel gravoso compito di questo pomeriggio ci saranno gli assistenti Cann e McDonoug, e il quarto uomo Mason.

Liverpool-Southampton Streaming: dove vederla in tv

Liverpool-Southampton sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 244) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.