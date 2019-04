Liverpool, Sean Cox torna a parlare un anno dopo l’aggressione – VIDEO

È passato un anno dalla tragedia che ha visto come protagonista Sean Cox, tifoso dei Reds che durante Liverpool–Roma dello scorso 24 Aprile fu gravemente ferito da un tifoso giallorosso.

Lo scontro si verificò prima dell’inizio del match di Anfield, conseguentemente Cox finì in coma e riuscì a sopravvivere solo grazie al pronto intervento dei medici; il lunghissimo periodo di riabilitazione non gli permetterà più però di tornare a vivere una vita normale.

In tutti i casi il tifoso ha deciso di mostrarsi e ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuto durante il suo ricovero, un Thank you che vale più di mille parole e che è stato prontamente ripostato dal profilo Twitter della sua squadra del cuore.

"Thank you" ❤️

You'll Never Walk Alone, Seán 🔴

Tickets for Friday's special match between #LFCLegends and @FAIreland XI are still available. We'll see you all tomorrow in Dublin 👍

— Liverpool FC (@LFC) April 11, 2019