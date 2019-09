Liverpool, Van Dijk choc: «Nel 2012 iniziai a scrivere il testamento, potevo morire»

Virgil Van Dijk ha parlato alla rivista FourFourTwo di una tremenda malattia che poteva portarlo alla morte contratta nel 2012

Virgil Van Dijk parla a cuore aperto alla rivista FourFourTwo rivelando anche particolari choc riguardanti la sua vita privata. Come quando contrasse un‘appendicite con peritonite ed infezione renale nel 2012

«Nel 2012 ho rischiato di morire, In questi casi, la maggior parte dei pazienti muore. Ricordo che potevo vedere solamente i tubi collegati al mio corpo, non potevo fare niente. Decisi così di iniziare a scrivere il mio testamento: nel caso in cui fossi morto, avrei lasciato a mia madre una parte dei soldi da me guadagnati”»