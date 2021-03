Liverpool, Wijnaldum in scadenza: «Non so nulla, ci vuole pazienza»

Georginio Wijnaldum è in scadenza di contratto con il Liverpool, ma il suo futuro è ancora incerto

Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, andrà in scadenza di contratto a giugno ma non ci sono ancora novità su un ipotetico rinnovo coi Reds. A dichiararlo è stato lo stesso olandese, in una intervista a BeIN Sports.

«Capisco vogliate capire cosa succederà, ma se non c’è niente da dire e non ci sono notizie, io non posso dire nulla. Spero che tutti possano capirlo e rimarranno pazienti fino a quando non ci saranno notizie. Piuttosto che parlare di me e della mia situazione contrattuale, possiamo concentrarci su cose migliori di questa. Poi quando ci saranno notizie, le comunicherò».