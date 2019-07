Livorno, domani è il giorno di Morganella: i dettagli

Livorno, domani è il giorno di Morganella: c’è attesa per l’ufficialità per il terzino svizzero, che ha militato nel Palermo

Il Livorno sta mettendo fine ad una lunga telenevola, finalizzando l’acquisto di Michel Morganella. Il terzino svizzero è già arrivato nel ritiro degli amaranto, dove ha potuto fare la conoscenza dei compagni.

Domani il grande giorno: il terzino svizzero, ex Palermo, si sottoporrà alle visite mediche di rito, per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà al Livorno. Grande colpo in entrata per il presidente Spinelli.