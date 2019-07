Livorno, è fatta per Plizzari. Il giovane portiere arriva dal Milan

Livorno, in arrivo Plizzari dal Milan. Tutto fatto per il portiere classe 2000 che raggiunge la Toscana per giocare con continuità

Il Livorno mette a segno un interessante colpo in entrata. Gianluca Di Marzio fa infatti sapere che è tutto fatto per l’arrivo di Alessandro Plizzari in Toscana. Il portiere, di proprietà del Milan, raggiunge cosi la squadra granata per giocare con continuità.

Classe 2000, ha esordito due anni fa con la Ternana nel calcio professionistico. Quest’estate è stato protagonista della spedizione Under 20 dell’Italia al mondiale in Polonia.