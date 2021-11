Lloris dà il benvenuto a Conte: «Darà la sua impronta alla squadra»

Hugo Lloris, portiere del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Vitesse

Hugo Lloris, portiere del Tottenham, ha parlato dell’arrivo di Antonio Conte agli Spurs durante la conferenza stampa di vigilia in Conference League.

CONTE – «Darà la sua impronta alla squadra. Come giocatori dobbiamo chiedere da noi stessi di più e per noi sarà una grande opportunità lavorare con uno dei più grandi allenatori degli ultimi anni. Ma ora non è tempo di parlare, bensì di lavorare».