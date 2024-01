Locatelli: «Vogliamo realizzare un sogno. Inter? Pensiamo a noi, alla Juve»

Locatelli, centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Lecce

IL PRIMO POSTO – «E’ chiaro che quando ti vedi lì sogni e i sogni uno deve far di tutto per realizzarli. Questo è importante. Noi dobbiamo continuare col nostro percorso di crescita. Credo che per arrivare in fondo dobbiamo crederci».

LA FORZA DEL GRUPPO – «E’ determinante. Siamo maturati, dei ragazzi hanno più esperienza. E’ un lavoro che facciamo insieme. Il mister su questo è bravo a far sentire l’importanza del gruppo. Quando uno corre per l’altro sicuramente si possono raggiungere risultati importanti»

INTER SOTTO PRESSIONE – «Guardano quello che facciamo noi come è normale che sia. Loro sono una squadra, noi siamo un’altra. Noi dobbiamo pensare a noi e loro a loro».

