Locatelli, l’agente: «Grati a Milan e Sassuolo, ma ora cerca qualcosa di diverso»

L’agente di Manuel Locatelli ha parlato del futuro del centrocampista di proprietà del Sassuolo

Stefano Castelnovo, agente di Manuel Locatelli, in una intervista al Daily Mail ha parlato del futuro del centrocampista del Sassuolo.

«Abbiamo ottimi rapporti col Sassuolo, il club è davvero ambizioso, vediamo cosa accadrà. Se arriverà una buona offerta, sarà interesse di tutti trovare un accordo. Saremo per sempre grati al Sassuolo. E anche al Milan, ma credo che al momento lui sia alla ricerca di una nuova esperienza, in Italia o all’estero. Sogna di giocare la Champions, spero che sia lui che il Sassuolo possano ricevere un regalo in estate».