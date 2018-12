La Russia è nel lutto. Nella giornata di oggi, la Lokomotiv Mosca, a pochi giorni dalla vittoria in Champions contro il Galatasaray, ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter la morte di un loro giovane talento. Si tratta del trequartista classe 2000 della Primavera, Aleksey Lomakin. Settimana scorsa, la famiglia del ragazzo aveva denunciato la scomparsa del ragazzo e ora è stato trovato il suo corpo. La società russa ha voluto così ricordare il ragazzo: «Siamo scioccati da questa tragedia il club vuole esprimere le più profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Aleksey». Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Russia, si tratterebbe di omicidio.

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.

We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) December 3, 2018