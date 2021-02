Lopetegui: «Il Dortmund non ha solo Haaland…» – VIDEO

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Le sue parole.

«Sarà bello giocare gli ottavi di finale di Champions League e competere con una squadra che ha vinto il proprio girone e possiede uno dei migliori attacchi al mondo. Periodo negativo del Borussia? I risultati contano ma hanno grande potenziale e creano tante occasioni con una qualità offensiva difficile da trovare nel calcio. Affronteremo il Borussia, una squadra costruita per vincere la Bundesliga ed essere protagonista in Champions League. Questo fa capire quali siano le capacità della rosa. Haaland? Contribuirei poco a quello che è già stato detto su di lui. È uno dei fenomeni mondiali e ha un repertorio molto ampio nonostante l’età. Ma non è l’unico. Ci sono Sancho, Reyna, Reus, Brandt, Moukoko… È una squadra molto completa a livello offensivo. Gomez? Il Papu sta bene, è molto più integrato adesso. È un ragazzo intelligente , con esperienza e sa giocare benissimo. Non giocava da un mese e mezzo, si allenava con le giovanili dell’Atalanta. Ora sta ritrovando forma e continuità»