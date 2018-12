Il suo ritorno, dopo due anni lontano dai campi di pallone, aveva sorpreso tutto, ma Landon Donovan ha terminato la sua avventura in MLS

È durata poco l’avventura di Landon Donovan con la maglia del Los Angeles Galaxy. Dopo quasi due anni senza scendere su un campo di calcio per una partita ufficiale, l’otto settembre, aveva deciso di indossare nuovamente gli scarpini, annunciando il suo ritorno con la maglia dei LA Galaxy. Un ritorno al calcio che però era destinato, come afferma anche il Presidente del Club, ad avere una data di scadenza.

ORA FAMIGLIA, CONSULENZE TV E IL CORSO DA ALLENATORE – Donovan si è divertito ma non continuerà la sua avventura in MLS, queste le parole di Klein sul Los Angeles Times: «Quando Landon è tornato sapevamo che sarebbe stata una cosa a breve termine. Qui si è divertito, ma ognuno prenderà la strada che avevamo concordato». Il giocatore ora vuole focalizzarsi sulla sua famiglia e sul suo lavoro come consulente televisivo, nel futuro c’è in programma anche il corso da allenatore per tornare, un giorno, su una panchina di calcio.