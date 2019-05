Lotito: «Con Inzaghi c’è un rapporto di stima e affetto»

Claudio Lotito ha parlato dopo la conquista della Coppa Italia da parte della sua Lazio. Le parole del presidente biancoceleste

La conquista della Coppa Italia è ancora fresca in casa Lazio e non manca l’entusiasmo, anche per il presidente Claudio Lotito. Il numero 1 biancoceleste ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Per lui una frecciatina alla Juve, perché il suo club è il secondo più vincente negli ultimi anni, e un commento su Inzaghi.

RIFERIMENTO ALLA JUVE – «Siamo l’unico scoglio capace di arginare il mare».

INZAGHI – «Nessuno lo ha messo sulla graticola, il confronto è quotidiano, c’è un rapporto di stima e affetto».