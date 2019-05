Lotito: «Inzaghi ha un contratto. Milinkovic? Arrivate offerte importanti»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato del futuro di Inzaghi e delle offerte arrivategli per Milinkovic-Savic

Al Circolo Canottieri Aniene, sono stati consegnati come da tradizione alcuni premi, tra cui il premio Ussi al quale sono candidati Simone Inzaghi e il presidente della Lazio. Sebbene il primo non era presente, Claudio Lotito, ha invece preso parte e ha risposto alle domande relative al futuro di Inzaghi e alle offerte arrivate per Milinkovic-Savic.

Ecco le sue parole: «Inzaghi via? Non c’è una trattativa. Simone ha un contratto con la Lazio e il rapporto è buono. Nel momento in cui si stabilirà la programmazione futura, si stabiliranno i ruoli delle persone. Milinkovic non è in vendita, ma è altrettanto vero che se ci saranno offerte importanti per la società e per lui saranno valutate».