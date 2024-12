Lotito chiaro: «Obiettivi? Quelli non si annunciano alla stampa. I successi della Lazio arrivano grazie a questo»

Lazio, le parole di Claudio Lotito dopo la vittoria di ieri sera dei biancocelesti contro il Napoli: «Obiettivi? Non si annunciano, si centrano»

Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro il Napoli di ieri, che rilancia ancora una volta i biancocelesti come una seria pretendente allo Scudetto. Di seguito le sue parole.

OBIETTIVI – «Non voglio dare obiettivi. Gli obiettivi non si annunciano, si centrano. Non ho mai fattoi proclami ma ho cercato sempre di parlare attraverso i risultati. Dico sempre che bisogna dare risposte alla gente. Abbiamo una delega in bianco e dobbiamo restituire qualcosa al tifoso, che deve essere orgoglioso».

BARONI É UN COMBATTENTE – «Sì, ho posto un problema estetico edonistico. La cosa importante è non esaltarsi mai e restare umili sempre. I successi arrivano grazie a quattro prerogative: spirito di gruppo, spirito di sacrificio, umiltà e determinazione. Ci deve essere ferocia agonistica, tutti insieme dobbiamo raggiungere l’obiettivo»