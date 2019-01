Lotito boom: «Rifiutati 160 milioni per Milinkovic-Savic»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del calciomercato biancocelesti svelando alcuni retroscena

Sergej Milinkovic-Savic via dalla Lazio? Il presidente Lotito ha svelato di aver rifiutato un’offerta pazzesca per il suo gioiello: il centrocampista serbo sarebbe potuto andare via dalla Lazio ma il presidente ha detto di no a una proposta da 160 milioni di euro! Ecco le parole del numero uno laziale al termine dell’incontro con i ragazzi dell’Istituto San Giuseppe De Merode valido per l’iniziativa Lazio nelle scuole: «Fair play finanziario vanno riviste le regole? No vanno rivisti i comportamenti. Non posso intervenire su certi tempi, avendo un compito istituzionale. Lei vuole arrivare al quarto posto? Lei fa una domanda sbagliata perché pensa che il raggiungimento dipenda dal singolo. Gli obiettivi si raggiungono con un progetto. L’interesse del sottoscritto è quello di rinforzare la squadra altrimenti avrei venduto Milinkovic a 160 milioni. Zappacosta nostro obiettivo? Mi spiace non faccio il direttore sportivo».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM