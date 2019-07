La Roma cerca un nuovo difensore centrale e ha messo nel mirino Dejan Lovren, centrale croato del Liverpool

Caccia al nuovo difensore per la Roma. Toby Alderweireld rimane in cima ai pensieri giallorossi ma la trattativa non è semplice e così, secondo La Gazzetta dello Sport, il club romanista starebbe pensando di virare su Dejan Lovren.

Il difensore centrale del Liverpool accostato al Milan vuole lasciare i Reds. Gli inglesi chiedono 20 milioni di euro ma la Roma, che vanta ottimi rapporti con la società di Anfield, spera in uno sconto. Sempre vive le piste che portano a Glik, Rugani, Pezzella e Verissimo.