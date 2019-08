Lozano-Napoli, la conferma di Van Bommel: «Sta per succedere qualcosa». Le parole del tecnico del PSV

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League del suo PSV, Mark van Bommel ha parlato così del futuro del giocatore messicano.

Le sue parole: «Le cose non sono sempre bianche o nere, c’è sempre una zona grigia. Non puoi escludere un giocatore solo per delle voci di mercato ma magari la società stessa mi suggerirà di non farlo giocare perché sta per succedere qualcosa».