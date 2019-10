Lucio, il doppio ex: «Alla Juve bruttissimi ricordi, al Bayer sono esploso»

Lucio ha giocato sia nel Bayer Leverkusen che alla Juve: «Tutto è iniziato lì, gli devo tanto. La mia esperienza in bianconero? Non la rifarei»

Lucio ha scritto la sua carriera con la maglia prima del Leverkusen e poi con quella dell’Inter con la quale ha conquistato un Triplete. Assai meno ha fatto con la maglia bianconera della Juve nella sua brevissima esperienza sotto la Mole. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano ha presentato così la sfida di Champions.

LEVERKUSEN – «L’inizio di tutto. L’inizio del mio bellissimo viaggio europeo: arrivavo dall’Internacional di Porto Alegre e in Germania sono stato subito molto felice. Era, forse, in apparenza un club di livello medio, ma ho poi avuto la possibilità di arrivare, giocare subito e adattarmi in fretta a un nuovo Continente. Nella stagione 2001-02 centrammo pure quella finale storica… Ringrazio Dio per essere passato da Leverkusen, è stata la squadra perfetta per iniziare. E poi c’erano tanti brasiliani, come Zé Roberto, che mi hanno aiutato nell’adattamento: un periodo per me indimenticabile»

JUVE – «Cosa è successo alla Juve? È successo che non giocavo… Purtroppo non sono stato tenuto in considerazione come pensavo di meritare. Venivo da un grande club e da un grande storia di successi all’Inter: speravo di continuare alla stessa maniera e invece… È evidentemente andata male: per questo tra me e la Juve è durata così poco».

CHAMPIONS – «La Juve è sempre stata forte, ora è fortissima, con acquisti super come Cristiano. Per me è la favorita per la vittoria di questa Champion»