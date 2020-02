Ludogorets, Vrba: «Segnando un gol la gara diventerebbe interessante»

Il tecnico del Ludogorets, Pavel Vrba, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro l’Inter

Il tecnico del Ludogorets, Pavel Vrba, ha parlato ai canali ufficiali del club bulgaro alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le parole dell’allenatore riportate da Fcinternews.

«Domani mi aspetto uno scontro molto difficile contro una delle migliori squadre d’Italia e d’Europa. Sappiamo che il risultato del primo incontro in Bulgaria non è positivo, ma penso che segnando un gol la partita diventerebbe molto interessante. “Sarà una gara diversa rispetto a quella di Razgrad. Prima di tutto perché giocheremo senza pubblico; secondo perché l’Inter ha un vantaggio. Non so quanto conterà che non hanno giocato domenica».