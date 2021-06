«Luis Alberto al Milan». Si scatena il caos sui social: cos’è successo

Dopo la notizia del mancato rinnovo di Calhanoglu, che si accaserà all’Inter, sui social si fa avanti il nome di Luis Alberto per il Milan

Hakan Calhanoglu sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo il mancato rinnovo con il Milan, il turco ha deciso di accasarsi proprio nel club rivale. Rossoneri, dunque, in cerca di un trequartista in grado di sostituire il giocatore che domani firmerà con la squadra di Inzaghi. È proprio il “buco” lasciato in rosa dal turco che fa avanzare un’idea, rimbalzata in queste ore sui social: quella di Luis Alberto in rossonero.

Secondo alcuni giornalisti, sarebbe proprio lo spagnolo il possibile sostituto di Calhanoglu. Un’idea che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi sui social: i supporter biancocelesti non hanno intenzione di vedere il Mago in una diretta rivale. Così, in poche ore, su Twitter il nome di Luis Alberto è finito in tendenza.